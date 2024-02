Crosio della Valle, incidente sul lavoro in azienda: operaio 39enne ferito a una gamba

Crosio della Valle (Varese), 26 febbraio 2024 – La settimana lavorativa nel Varesotto è cominciata con un grave infortunio: questa mattina intorno alle 8 , un operaio di 39 anni è rimasto gravemente ferito ad un arto all’interno di un’azienda a Crosio della Valle.

Secondo una prima ricostruzione nel capannone, una carpenteria, si stava movimentando un manufatto metallico che all’improvviso per cause da accertare sarebbe scivolato dal trasportatore andando a schiacciare la parte terminale della gamba dell’addetto.

Dalle prime informazioni, il 39enne avrebbe riportato lo schiacciamento della parte terminale di un arto inferiore all’altezza della caviglia, con il distacco quasi totale.

Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto Vigili del fuoco di Somma Lombardo, operatori del 118 e Carabinieri di Varese. Allertati anche gli ispettori di Ats Insubria per tutti gli accertamenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. L’operaio è stato ricoverato in ospedale.