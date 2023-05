Crolla il tetto di una palazzina abbandonata e precipita sulla strada

ALSERIO (Como)

Intervento dei vigili del fuoco ieri mattina ad Alserio in via Don Guanella poco prima delle 10, a ausa del crollo parziale del tetto, in condizioni fatiscenti e pericolanti, di un fabbricato abbandonato. Forse a causa del maltempo, alcuni parti si sono staccate e sono cadute sulla strada sottostante dove fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno.

Le squadre del distaccamento di Erba sono quindi intervenute con due mezzi, per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’edificio, eliminando condizioni di pericolo immediato. Nessuno è stato ferito o è rimasto coinvolto. Sul posto assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti il sindaco i carabinieri, per verificare la proprietà dell’edificio e le responsabilità nella sua manutenzione. L’edificio dovrà comunque essere messo in sicurezza più stabilmente e in condizioni di non creare ulteriori potenziali pericoli, visto che si affaccia su una strada di pubblico passaggio.