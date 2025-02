Croce rossa. Apre un centro infiermeristico

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana lancia un nuovo servizio, operativo presso la sede di via Dunant. Si tratta di un ambulatorio infermieristico dedicato a prestazioni sanitarie di base, per tutti i cittadini che necessitano di cure infermieristiche primarie ad accesso libero e senza necessità di appuntamento. L’iniziativa è possibile grazie a infermiere volontarie e volontari specializzati della Croce Rossa, che mettono a disposizione della comunità le loro competenze per garantire un supporto sanitario qualificato.

L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 11. Non è richiesta prenotazione per consentire a chiunque di accedere facilmente al servizio. L’ambulatorio fornisce diverse prestazioni infermieristiche, tra cui tutti i giorni monitoraggio della pressione arteriosa, somministrazione di terapia iniettiva (dietro prescrizione medica) e trattamento di piccole ferite e medicazioni. Ogni mercoledì e sabato test rapido Hiv in modalità anonima e al sabato mattina test rapido glicemia e test rapido colesterolo.

L’apertura dell’ambulatorio risponde alla crescente esigenza di servizi sanitari di prossimità, soprattutto per coloro che hanno difficoltà ad accedere alle cure o che necessitano di un monitoraggio regolare del proprio stato di salute. "Quest’ambulatorio è un ulteriore segno concreto della missione della Croce Rossa: essere vicini alle persone, offrendo supporto sanitario e assistenza a chi ne ha bisogno - dichiara Simone Filippi, presidente del comitato di Varese - grazie al lavoro delle nostre Infermiere Volontarie e dei nostri Volontari specializzati, possiamo garantire un servizio essenziale alla comunità".

Lorenzo Crespi