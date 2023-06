Corteo arcobaleno Cinquemila persone al Varese Pride "Basta alle violenze"

di Lorenzo Crespi

Il centro della città giardino ha ospitato la parata del Varese Pride, alla sua settima edizione. Buona la risposta dei varesini, con una partecipazione stimata in 5.000 persone da parte degli organizzatori, Arcigay Varese. Il Pride è entrato nel vivo intorno alle 16 con il concentramento in piazza Monte Grappa. La sfilata è poi partita alle 17, con il corteo arcobaleno che ha attraversato le vie del centro fino all’arrivo intorno alle 19 alla tensostruttura dei Giardini Estensi. "È importante essere qui anche quest’anno per dare piena visibilità alle persone Lgbt, soprattutto in questo mese in cui sono accaduti casi di violenza come la donna picchiata a Milano o gli insulti omofobi alla stazione di Pavia – ha detto Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese – oltre ad avere gli stessi doveri chiediamo di avere pari diritti". Concetto ribadito dal consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, presente alla manifestazione. "Sono felice di essere qui in piazza per i diritti di tutte e di tutti: i recenti fatti di violenza dimostrano che c’è bisogno di eventi come questo".

Per il Comune di Varese hanno partecipato il vicesindaco Ivana Perusin, gli assessori Civati, Dimaggio e Laforgia e diversi consiglieri. Tanti giovanissimi tra i partecipanti, una marea arcobaleno che ha portato colore ed entusiasmo tra le vie del centro. All’arrivo alla tensostruttura c’è stato spazio per i discorsi, tutti tradotti in lingua dei segni italiana, e poi per la musica. La "Pride Night" ha visto alternarsi dj set e ospiti, a partire da Immanuel Casto e Romina Falconi. Quindi Mydrama, Kaput, Yosef, Evra e Blue Phelix che hanno presentato il loro nuovo singolo dal titolo ‘Effetto Domino", Vicky Page Drag Queen, Jack Scarlett, Cusa Dj, Drag Queen Safira, Drag Queen La Ines e performance dance del ballerino e coreografo Vita Ninja.