Corsi post diploma iscrizioni al via. Mondo del lavoro nel mirino

Un’alternativa all’università che permette di specializzarsi nei settori più innovativi, dal cloud all’intelligenza artificiale. La Fondazione Its Incom Academy di Busto Arsizio presenta le sue proposte in occasione di un open day virtuale in programma per il prossimo 5 settembre. L’Its (istituto tecnico superiore) offre una serie di percorsi formativi post diploma dedicati al digitale in grado di offrire agli studenti le competenze teoriche e pratiche per diventare "professionisti del tech" ed entrare direttamente nel mondo del lavoro. Tra le proposte figurano corsi altamente specializzanti in ambiti come il cloud development, l’analisi dei dati, la realtà aumentata e virtuale e l’intelligenza artificiale, la robotica e altro ancora. L’offerta formativa, che conta su docenti e tutor qualificati, spazia tra le professioni più ricercate dalle aziende in questo momento storico. Quindi vocazione internazionale: soltanto nell’ultimo anno sono stati ben 54 gli studenti che hanno svolto un tirocinio di due o più mesi all’estero in alcune delle più importanti aziende tecnologiche europee. C’è poi un’impronta fortemente orientata al fare, anche grazie alla dotazione tecnologica e di laboratori. Diverse sono le possibilità per gli studenti fuori sede: Its Incom offre una serie di servizi pensati proprio per chi arriva da lontano, come la possibilità di essere ospitati in alloggi a condizioni agevolate vicino alle sedi della fondazione. Tra i servizi di Its Incom figurano anche le borse di studio, il prestito per merito, l’assistenza di placement e la possibilità di svolgere esperienze all’estero. Per iscriversi ai corsi ancora disponibili e conoscere i percorsi formativi è possibile partecipare all’open day del 5 settembre. Lorenzo Crespi