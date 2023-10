Corsi anti-truffa dell’Arma. Due anziani frequentatori incastrano il finto avvocato

Un finto avvocato telefona alle vittime per avvertire che i figli sono stati arrestati in seguito a un incidente stradale, e pretendono soldi o gioielli per le spese legali. È il raggiro ai danni di anziani che imperversa anche nel Bresciano. Un truffatore però è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Gardone Valtrompia: è un italiano, bloccato dai militari dopo che una coppia di nonnini anziché consegnare quanto richiesto aveva avvertito il 112. Gli anziani coniugi avevano infatti partecipato agli incontri per prevenire i raggiri organizzati dall’Arma e così hanno mangiato la foglia e fatto arrestare in flagranza uno dei truffatori, il complice inviato sotto casa da chi li aveva chiamati al telefono. Arresto convalidato e divieto di dimora nel Bresciano. B.Ras.