Corsa alla poltrona. Prima candidata sindaco. Ecco Novella Ciceroni: "Scendiamo in campo"

Obiettivo Saronno, lista civica indipendente, ha lanciato ufficialmente la propria campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2025, annunciando la candidatura di Novella Ciceroni e la costruzione di una coalizione di liste civiche. L’annuncio è avvenuto attraverso un video diffuso ieri sui canali social della lista. Il filmato alterna immagini di Saronno, riprese della candidata e momenti dell’attività dei consiglieri di Obiettivo Saronno nell’ultima tornata elettorale, accompagnando il messaggio di apertura della campagna. "È ufficiale, tra pochi mesi Saronno avrà l’opportunità di scegliere il proprio futuro, probabilmente a metà maggio. E noi ci siamo", spiega il video.

"Abbiamo lavorato con passione e determinazione per anni, con un obiettivo chiaro: portare una vera alternativa alla nostra città. Ora è il momento di agire, di costruire il futuro di Saronno e farlo insieme, passo dopo passo". Il messaggio prosegue con la presentazione ufficiale di Novella Ciceroni come candidata sindaco: "Un leader capace di ascoltare, di agire e di trasformare le idee in realtà".

L’indipendenza di Obiettivo Saronno viene dunque ribadita con forza, confermando la volontà di proporsi come un’alternativa civica alle forze politiche tradizionali. Novella Ciceroni è così la prima candidata ufficiale per la corsa alla carica di sindaco. Figura ben nota nel panorama politico locale, ha già guidato Obiettivo Saronno alle elezioni del 2020, segnando un momento significativo nella storia politica cittadina, essendo la prima donna a candidarsi come sindaco dopo undici anni.

Classe 1973, Ciceroni vanta un’esperienza professionale variegata: per tredici anni ha lavorato in una multinazionale, mentre da nove è docente di Meccanica e Macchine e Sistemi e Automazione Industriale all’Itis Riva di Saronno. Nel 2020, oltre alla candidatura, ha ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici, Decoro Urbano e Innovazione fino a gennaio 2022. Con questo annuncio, prende ufficialmente il via la campagna elettorale per le amministrative che si terranno questa primavera per le dimissioni di 17 consiglieri comunali a seguito della crisi di maggioranza iniziata nel settembre scorso.