Coppia in casa ipnotizzata e derubata

Con la truffa dell’acqua sono stati ipnotizzati e derubati dentro casa. Una drammatica e singolare vicenda quella accaduta a due pensionati canegratesi del quartiere Valverde che sono stati derubati all’interno della propria villetta da ladri vestiti da operai. A citofonare nella mattinata di oggi alla coppia di anziani è stato un uomo, italiano sulla quarantina, con una mascherina sul volto. L’uomo ha spiegato di dover leggere i numeri dell’acqua e che ci sarebbe stata una perdita. Così è entrato in casa. Da qual momento nebbia assoluta per la donna che si è poi ripresa capendo di essere stata derubata. Non c’è stata alcuna effrazione interna: il ladro ha ipnotizzato la donna e si è fatto consegnare tutto: persino la fede e gli orecchini che la donna portava addosso. Poi si è fatto aprire la cassaforte facendosi consegnare anche soldi che erano nascosti altrove. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, chiamati dalla figlia che ha sentito e visto la madre scossa dopo l’accaduto.Ch.S.