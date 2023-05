Controlli straordinari nelle stazioni Stop a vandali e microcriminalità

Approvato e ampliato l’accordo per i servizi straordinari di controllo nell’area delle stazioni. Polizia locale in campo con l’obiettivo di prevenire atti vandalici e microcriminalità con un’aggiunta importante, il contrasto ai taxi abusivi. Su proposta dell’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo, la Giunta ha approvato il documento da sottoscrivere tra Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord, RFI, Ferrovie Nord, Agenzia Trasporto Pubblico Locale e i Comuni capofila di Varese, Busto e Gallarate per controlli del territorio di contrasto agli atti vandalici e alla microcriminalità in coordinamento con le forze dell’ordine, anche mediante il superamento dei confini di riferimento del singolo Corpo o servizio di Polizia locale. Spiegano da Palazzo Gilardoni che "si tratta di un aggiornamento dell’accordo sottoscritto nel settembre 2022", che ha dato risultati positivi in materia di ordine e sicurezza tanto da deciderne il rinnovo.

La Locale di Busto, in collaborazione con gli altri enti, ha garantito il presidio nei parcheggi e delle vie adiacenti alle stazioni e all’uscita dei sottopassi, contribuendo alla sicurezza reale e percepita dei viaggiatori. Come il precedente, anche il nuovo accordo non prevede oneri a carico dell’Amministrazione comunale bensì l’assegnazione di risorse regionali che saranno definite sulla scorta del progetto che il Comando di Polizia Locale presenterà alla Regione.

R.F.