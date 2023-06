Controlli straordinari dei militari della Compagnia di Saronno, due lavoratori in nero e sanzioni per 100.000 euro

Controlli straordinari sui luoghi di lavoro nel Saronnese da parte dei militari della Compagnia di Saronno, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Varese. L’attività è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene in tre esercizi pubblici. I controlli hanno consentito di individuare in due distinte attività un lavoratore in nero ciascuna, privi anche di documento di soggiorno. Entrambi i titolari sono stati denunciati per l’impiego di manodopera clandestina e sanzionati. In un altro esercizio commerciale è stato invece deferito all’autorità giudiziaria il titolare per aver installato un impianto di videosorveglianza in assenza delle previste autorizzazioni. Complessivamente al termine delle attività ispettive sono state comminate ammende per circa centomila euro, contestate sanzioni amministrative per circa diecimila e recuperati oneri contributivi per circa cinquemila euro. R.F.