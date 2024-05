Controlli serali nei locali. Agenti insultati e aggrediti. Due clienti denunciati

Chiedono le generalità durante un controllo e vengono aggrediti. Un pessimo sabato sera per alcuni agenti della polizia locale di Nerviano impegnati in zona anche nei “Servizi Smart“, con gli altri comandi del territorio, entrati in azione nel fine settimana con i controlli nel Legnanese. Il comando unito Nerviano-Pogliano ha messo in campo sette agenti con tre pattuglie oltre al comando serale e l’operatore di centrale operativa sempre pronto per particolari evenienze. La pattuglia serale ha svolto verifiche in alcuni locali di Nerviano. In un bar degli avventori hanno rivolto loro parole offensive tenendo un atteggiamento molto aggressivo, tanto che gli agenti sono stati costretti a portare un uomo in comando.

All’inizio tre clienti hanno cominciato a proferire insulti e parolacce contro la polizia locale, ma due di loro hanno oltrepassato il limite con insulti gridati nel bar di fronte alle altre persone, dando poi in escandescenza. L’uomo, che non voleva nemmeno fornire le sue generalità, si è calmato solo una volta portato al comando di polizia locale a Pogliano, grazie a un’altra pattuglia arrivata in emergenza. È uno straniero, che aveva detto prima di non avere documenti e di essere clandestino, che è stato denunciato per ubriachezza, resistenza a pubblico ufficiale e per non aver fornito le generalità. La donna con lui, pluripregiudicata, è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.

L’altra sera durante un servizio finanziato dal progetto regionale dell’Asse Sempione, due pattuglie della polizia locale con cinque agenti insieme a una pattuglia a supporto di Parabiago sono entrati in azione nel parco di fianco all’ex comando di Nerviano. Un ragazzo aveva una modica quantità di hashish ed è stato segnalato come consumatore. L’aveva acquistata da un amico, denunciato per spaccio.