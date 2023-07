Contro un muro dopo la disco Una vittima e quattro feriti

di Piergiorgio Ruggeri

SONCINO (Crema)

Una curva leggera presa però dritta e poi l’impatto, tremendo, contro il muro di una casa e il pick up che va a fuoco. Il bilancio finale sarà di un morto, un ferito grave e altre tre persone ricoverate in ospedale. Sono le 3.45 della notte passata quando va in scena la tragedia. Un pick up Dodge si schianta contro una casa, in via Sauro, a velocità elevata, tanto che sfonda il muro dell’abitazione, poi rimbalza in mezzo alla strada e prende fuoco. Il boato allerta i residenti della zona, che escono e soccorrono le cinque persone trasportate nel pick up. Tre lasciano l’ammasso di lamiere, uno dev’essere portata fuori dal mezzo in fiamme, mentre il conducente Paolo Carubelli, 33 anni di Ticengo, muore sul colpo. Resterà nel suo pick up che brucia fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Sul mezzo stavano viaggiando in cinque. Di fianco al conducente un ragazzo di 20 anni che resterà gravemente ferito. Estratto dal mezzo in fiamme, sarà intubato e trasportato in elisoccorso agli Spedali riuniti di Brescia e ricoverato in rianimazione. Meglio l’altro ragazzo di 23 anni e le due giovani donne di 27 e 28, una delle quali è la moglie della vittima, anche loro portati a Brescia in codice giallo. Erano sul sedile posteriore del mezzo. I cinque stavano rientrando da una serata in discoteca. Carubelli e la moglie si apprestavano a portare a casa i tre amici, residenti a Soncino. Erano quasi arrivati, ma hanno terminato la corsa contro un muro. Impatto tremendo, tanto che l’abitazione è stata dichiarata inagibile. I soccorsi sono arrivati con quattro ambulanze, auto medica, eliambulanza, due distaccamenti dei vigili del fuoco e carabinieri del borgo. La strada è rimasta a lungo interrotta e il lavoro dei soccorritori è durato fino verso le 7.30 del mattino. Paolo Carubelli lascia un figlio in tenera età. I funerali sono già stati fissati per mercoledì alle 9.30 nella parrocchiale di Ticengo.

Nel Bresciano c’è ancora grande apprensione per la coppia di giovani – 17 anni lei, e 22 lui – che nella serata tra venerdì e sabato sono usciti di strada a bordo di una moto. Stavano percorrendo la provinciale poco distante dall’incrocio per Sacca di Esine. Lui è ricoverato in prognosi riservata, lei in condizioni gravissime.