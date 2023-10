Contro Covid e influenza. Nove centri per vaccinarsi

Parte oggi la campagna vaccinale, con il Vax Day saranno somministrati sia le dosi anti-influenzali sia il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato XBB 1.5. La giornata odierna sarà dedicata a soggetti over 60, bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni compiuti, donne in gravidanza, operatori sanitari, Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del Fuoco, insegnanti e personale scolastico. Nel territorio varesino Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona metteranno a disposizione diversi centri per vaccinarsi, occasione per proteggere la propria salute e quella della comunità. Per chi desidera sottoporsi a una o a entrambe le somministrazioni è necessario prenotarsi tramite la piattaforma dedicata vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it Le prenotazioni saranno aperte oggi per tutta la giornata.

Asst Sette Laghi offrirà la vaccinazione presso i centri vaccinali a Luino, Via Verdi 6; Sesto Calende, Largo Cardinal dell’Acqua 1; Azzate, Via Acquadro 6; le Case di comunità di Varese, Viale Monte Rosa 28; Tradate, Via Gradisca 16; Arcisate, Via Campi Maggiori 23; Laveno, Via Ceretti 8, tutti operativi dalle 9:00 alle 15:00.

Asst Valle Olona renderà disponibile la vaccinazione presso i centri vaccinali di Gallarate, ex Caserma Aeronautica, Viale Milano 153; di Saronno, Via Fiume 12, aperti dalle 9:00 alle 15:00. È fondamentale la prenotazione attraverso la piattaforma online. Per chi necessita di assistenza o informazioni, è attivo un numero verde dedicato: 800.894.545, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00. R.F.