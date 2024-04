Contrada Sant’Ambrogio. Alla Provaccia c’è Mula

Anche la Contrada Sant’Ambrogio ha annunciato la monta per la Provaccia 2024. Sarà il fantino Antonio Mula a difendere la giubba giallo-verde per il Memorial Favari. L’annuncio ai contradaioli è arrivato direttamente durante l’ultima festa in maniero. Il giovane fantino sardo, con all’attivo già una presenza sul tufo senese è alla quinta apparizione al Memorial Favari di Legnano. "Sono molto contento della scelta fatta, Antonio è un ragazzo giovane, ma di grandi prospettive. Con lui e Giuseppe siamo pronti per affrontare al meglio queste settimane che si separano dall’ultimo weekend di maggio!", queste le parole del Capitano Mattia Landi. Nei giorni scorsi Alessio Giannetti è stato chiamato da Sant’Erasmo per la Provaccia 2024, sostituendo Andrea Sanna, che a fine maggio sarà impegnato nel Palio di Ferrara. Rimane ancora scoperta la monta di San Bernardino. C.S.