Conto alla rovescia per la maratonina, già un migliaio gli iscritti

È sempre una grande festa dello sport la "Maratonina Città di Busto Arsizio", organizzata dall’Atletica San Marco con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, evento tra i più importanti nell’ambito del calendario di iniziative per "Busto Città Europea dello sport 2023", in concomitanza con il cinquantesimo della società. Domenica 12 novembre si svolgerà l’edizione numero 30 che prevede tre competizioni: la mezza maratona competitiva certificata Fidal, la 21 km non competitiva e la 9,9 km non competitiva, la cosiddetta 9.9 k B.A. Run, con il suggestivo passaggio in centro e la cornice di folla ad applaudire. Novità di quest’edizione che vede la storica Atlerica San Marco festeggiare i 50 anni di attività, la manifestazione "1000 metri per l’inclusione" per gli atleti fisdr, organizzata in collaborazione con Pro Patria Arc a sostegno del progetto di atletica leggera e disabilità "Tutti abili e tutti inclusi", un segnale dunque importante a favore dello sport davvero esperienza inclusiva.

La partenza è prevista in viale Cadorna, nella zona antistante i Molini Marzoli: alle 8.55 partirà la "1000 metri per l’inclusione", alle ore 9.00 partirà la 9,9 k BA Run, alle 9.30 la 21 competitiva e a seguire la 21 non competitiva. L’arrivo (alle 10.40 i primi atleti della mezza maratona) sarà in via Ugo Foscolo. Come sempre il ristoro, gli spogliatoi, le docce e il village saranno situati al palazzetto di via Ariosto. Il village aprirà i battenti per il ritiro dei pettorali e pacchi gara sabato dalle 15 alle 19, mentre domenica sarà possibile il ritiro dalle ore 8 fino alle 8.45. L’altro giorno la presentazione dell’evento con l’assessore allo sport Maurizio Artusa: "Questa è la manifestazione podistica più importante della città, sia per i partecipanti, sia per gli anni di esperienza di questa società storica, che ha iniziato 50 anni fa a far crescere podisti e atleti. A Busto non ci sono solo il calcio o la pallavolo, questo evento lo dimostra".R.F.