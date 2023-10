Conferme e volti nuovi nella squadra di Lozza

Segreteria cittadina rinnovata per il Pd, dopo il voto dei congressi dell’1 ottobre che a Varese ha premiato Manuela Lozza. La neo-segretaria ha presentato i componenti della sua squadra, tra conferme e new entry. "L’esperienza e la novità saranno il giusto mix per mantenere il Pd primo partito della città, sin dalle prossime elezioni europee", ha commentato. Tra i volti noti, Giulia Mazzitelli e Alessandro Pepe, consiglieri comunali; il segretario provinciale dei Giovani democratici Michelangelo Moffa e due storici militanti, Massimo Bernasconi e Marco Regazzoni. Le new entry: Elisabetta Acquaviva, iscritta ai Gd; Sergio Gaudio, fisico con esperienze nel Pd di Roma e negli Stati Uniti; e Paola Acchini, già responsabile amministrativa del partito. La segreteria si riunirà settimanalmente: invitati permanenti sono il segretario dei Gd di Varese Riccardo Tomaiuoli e il capogruppo Pd a Palazzo Estense Giacomo Fisco. Una volta al mese si terranno invece confronti con gli assessori dem della giunta (Civati, Dimaggio e Molinari). La rinnovata segreteria sta lavorando a una prima iniziativa, che si terrà prossimamente: un tour delle opere in corso in città, aperto ai varesini.

Lorenzo Crespi