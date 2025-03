Concorso per le scuole. La figura del geometra raccontata dai ragazzi

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese bandisce un concorso per la realizzazione di un progetto che descriva e racconti la professione del geometra. La proposta è rivolta a tutte le scuole secondarie di primo grado del territorio provinciale, al fine di incoraggiare la creatività degli studenti e promuovere una figura professionale importante nella società.

A presentare l’iniziativa nella sede del Comune sono stati la presidente del Collegio Geometri di Varese Claudia Caravati e il consigliere nazionale Michele Specchio, insieme al sindaco Davide Galimberti. "Desidero ringraziare sia il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese Giuseppe Carcano per la preziosa collaborazione e la disponibilità nel veicolare il bando a tutti gli istituti, sia il gruppo di lavoro “Scuola” del collegio per l’impegno e l’entusiasmo manifestati durante l’ideazione e la stesura del testo", ha sottolineato la presidente Caravati. "Questo progetto è un’occasione per promuovere la cultura della professione del geometra tra i giovani e per rafforzare il legame tra le scuole e il mondo professionale".

Il progetto dovrà essere inedito e dovrà esprimere i valori, la competenza e la professionalità del geometra, creando una rappresentazione visiva moderna. La scelta della tipologia di progetto sarà a discrezione della scuola e dei docenti di riferimento. Potranno essere realizzati ad esempio un modello in scala come il plastico di un cantiere o un edificio oppure un cartellone, un fumetto o un video. O ancora un racconto, una presentazione di slides oppure un volantino pubblicitario. "È un’occasione - ha osservato il sindaco di Varese Davide Galimberti - per valorizzare e promuovere la figura del geometra che è sempre più centrale rispetto alle dinamiche di innovazione delle professioni e del sistema privato e pubblico".

Ogni scuola potrà presentare al massimo tre progetti. Le proposte verranno valutate da una commissione composta dai componenti del gruppo di lavoro Scuola del Collegio Geometri unitamente al consiglio direttivo. Sono previsti tre premi in denaro per le scuole vincitrici, del valore rispettivamente di 1000, 500 e 300 euro. Per iscriversi al bando (il 30 novembre è il termine ultimo) è possibile contattare la segreteria chiamando il numero 0332 232122 o tramite email all’indirizzo amministrazione@collegio.geometri.va.it.