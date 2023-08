Comerio, prima picchia il gestore del bar, poi i carabinieri: arrestato ubriaco di 40 anni

È comparso oggi in udienza per direttissima l'energumeno di origine ucraina che ha picchiato un gestore di un bar di Comerio, in provincia di Varese, ed alcuni carabinieri che tentavano di calmarlo. L'uomo, un 40enne completamente ubriaco, aveva iniziato ad esercitare violenza nel locale per poi picchiare i militari varesini del nucleo operativo radiomobile che tentavano di calmarlo. Per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Assistito dall’avvocato Oskar Canzoneri, l'uomo è stato condannato alla misura cautelare dell’obbligo di firma una volta la settimana nella caserma dei carabinieri di Gavirate. Comparirà nuovamente dinanzi al giudice Luciano Luccarelli, il prossimo 11 di settembre per la prima udienza di rito abbreviato.