Comabbio, incendio al cementificio: un operaio intossicato dal fumo

Comabbio (Varese), 23 luglio 2024 – Un incendio in piena notte durante un intervento ordinario di manutenzione si è scatenato all’interno di un capannone del cementificio Holcim di via Bongiasca a Comabbio, già colpito da un altro incendio la scorsa primavera. A prendere improvvisamente fuoco è stata della polvere di carbone, presente nel filtro dell’impianto di lavorazione, che ha provocato una densa colonna di fumo. Scattato l’allarme, intorno alle due, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Ispra e Somma Lombardo, assieme all’autobotte e all’autoscala da Varese, che sono hanno riportato la situazione sotto controllo circoscrivendo le fiamme. Un operaio presente al momento dello scoppio dell’incendio è rimasto leggermente intossicato, ed è stato portato in codice verde in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Angera.