Colpito da un ramo. Finisce in ospedale

L’albero era pericolante, lungo una strada nel bosco, a ridosso di un dopolavoro aziendale, a Cardano al Campo, così un pensionato di 76 anni, ieri mattina ha deciso di intervenire per tagliarlo. Qualcosa però è andato storto e durante il taglio, che stava effettuando da solo, un pesante ramo gli è caduto addosso, il settantaseienne è finito rovinosamente a terra. Alcune persone presenti, che hanno temuto il peggio per l’anziano, hanno subito chiamato i soccorsi del 118, sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza e automedica, in volo anche l’elisoccorso in codice rosso. I sanitari, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di Gallarate, hanno raggiunto l’area boschiva, l’anziano, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato dagli operatori al Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Ha riportato un trauma alla testa e alla schiena, non era in pericolo di vita.