Colpite da un portellone. Ferite tre alunne delle medie

Tre bambine sono finite al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta a seguito di un incidente, dalla dinamica ancora incerta, avvenuto fuori dal pullman del tratto Pontevecchio-scuole nord. "Il fatto si è verificato all’arrivo, in via Boccaccio – ha detto l’assessore Giampiero Chiodini – ma siamo ancora in attesa della relazione della ditta che esegue i trasporti e della cooperativa che gestisce le educatrici sul pullman. Al momento non abbiamo notizie precise". Le ragazzine delle scuole medie sarebbero state colpite dal portellone che racchiude lo spazio porta zaini. Il portellone potrebbe aver ceduto o si è trattato di un errore dell’autista che lo ha chiuso nella convinzione che nessuno si trovasse nei pressi? Le bambine sono state accompagnate al pronto soccorso dai genitori, una volta interpellati dalla dirigente scolastica, e dimesse con una prognosi tra i tre e i sette giorni. Frattanto il Pd annuncia un’interrogazione: "Vicinanza alle famiglie dei ragazzi colpiti dalla basculante del pullman. Un episodio davvero grave. Si faccia chiarezza sulle responsabilità di quanto accaduto". G.M.