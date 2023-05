Colonna mobile per l’alluvione in Romagna

Sempre in prima linea nelle emergenze, pronti a intervenire. Di fronte alla drammatica situazione che sta vivendo l’Emilia Romagna, colpita dalla disastrosa alluvione, i vigili del fuoco e la protezione civile sono stati mobilitati anche dalla provincia di Varese.

Nella serata di martedì è stata attivata la Colonna mobile provinciale per l’emergenza alluvione come risposta rapida e pronta di Sistema di protezione civile. Il settore provinciale e i volontari aderenti hanno risposto con l’invio di un primo gruppo di 6 persone, partite ieri alle 5,45 con destinazione Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

"I primi contatti li abbiamo avuti con Regione Lombardia e la Sala operativa – ha spiegato il consigliere delegato alla protezione civile, Alberto Barcaro –. Il Sistema provinciale di protezione civile ha dato risposta con tempestività ed efficienza alle necessità". Il gruppo di volontari, partito dal Centro Polifunzionale delle emergenz-Cpe alle Fontanelle di Malnate, appartiene al modulo nautico con gommone, radio comunicazione mobile e logistica.

Ros.For.