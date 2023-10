Col pieno d’alcol in autostrada: 30 patenti ritirate

Gli agenti della Polizia Stradale di Milano e di Varese sono stati impegnati la scorsa notte in un posto di controllo sull’autostrada dei Laghi all’altezza dell’area di servizio Villoresi, sulla carreggiata nord in direzione di Varese. Un’attività di prevenzione (e repressione) contro l’utilizzo di alcol e droga prima di mettersi alla guida di un mezzo. Dieci gli equipaggi impiegati, unitamente al laboratorio mobile messo a disposizione dalla Forensic Lab Service di Roma, grazie ad una convenzione con il Ministero dell’Interno, che consente di eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello della saliva a mezzo di cromatografia liquida, avvalendosi della collaborazione di medici e tecnici di laboratorio.

Sono stati 216 i conducenti sottoposti a controllo, perlopiù uomini. Di questi 25 sono stati trovati positivi all’alcoltest, che ha fatto rilevare alcolemie di gran lunga superiori a un grammo per litro. In un caso si è proceduto anche al sequestro dell’autoveicolo condotto, in quanto di proprietà, visto che il conducente è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Trentanove invece le persone controllate per stupefacenti, di cui otto sono risultate positive all’assunzione di cannabinoidi e cocaina. Sequestrata anche una piccola quantità di cannabis. Il bilancio totale della notte di controlli è di trenta patenti ritirate e 29 conducenti denunciati all’autorità giudiziaria. Nel corso delle attività gli agenti hanno registrato anche altre violazioni stradali e non sono mancati tentativi di sottrarsi al controllo. Lorenzo Crespi