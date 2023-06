Tamponamenti e traffico intenso per il ponte del 2 giugno: giornata di code sull’A8

Castronno (Varese) – Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 giugno, sulla A8 in direzione di Milano per un tamponamento che poco dopo le 16 ha coinvolto due auto tra Castronno e Solbiate Arno.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e i soccorsi dell’Areu con tre ambulanze, tre le persone ferite, un uomo di 34 anni e due donne di 30 e 42 anni, trasportati in ospedale in codice giallo. L’incidente ha causato pesanti disagi, con la A8 bloccata in direzione di Milano e una coda di circa due chilometri.

La giornata di festa, caratterizzata dal bel tempo, stamattina era già cominciata con traffico intenso in direzione del lago Maggiore e di Gallarate-Gattico con incolonnamenti intorno alle 9. Qualche ora dopo un incidente intorno alle 11 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, con un ferito lieve, ha rallentato la circolazione, i disagi maggiori tra Milano Nord e lo svincolo per l’A9. Nel pomeriggio a causa di un tamponamento di nuovo in coda verso Milano.