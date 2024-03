Cocaina nascosta in auto, arrestato ventenne

Arrestato un ventenne albanese trovato in possesso di circa 250 grammi di cocaina. Le indagini degli agenti della polizia di Busto Arsizio sono partite da alcune segnalazioni su un giovane che, a bordo di una Citroen C3, si sospettava spacciasse droga a clienti di Busto Arsizio e comuni della zona. I poliziotti del commissariato bustese hanno subito avviato un’attività investigativa, che ha permesso di rintracciare l’auto sospetta e nel pomeriggio di lunedì di fermare l’uomo fuori casa. A seguito di una perquisizione sulla vettura, sono stati rinvenuti tre pacchetti di sigarette attaccati alla carrozzeria con magneti, in cui c’erano 62 dosi di cocaina già singolarmente confezionate e pronte per la vendita. La perquisizione è stata quindi estesa all’appartamento dove, in una piccola cassaforte, sono state trovate ulteriori 70 dosi, altri 175 grammi di cocaina in “sasso“, bilancini e materiale per preparare e confezionare la droga. Il giovane, incensurato e privo di permesso di soggiorno, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio e condotto in carcere a Busto Arsizio

Ros.For.