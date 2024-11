Città sotto osservazione per le feste. Servizi straordinari della Questura

Importante operazione di controllo straordinario del territorio in ambito provinciale condotta dalla polizia di Stato. Hanno partecipato il personale della Questura, del commissariato di Gallarate, del compartimento Polfer e del reparto Prevenzione crimine di Milano, delle polizie locali di Gallarate e Saronno. I controlli saranno intensificati in vista del periodo natalizio. L’attività, disposta dal Questore di Varese Carlo Mazza, ha interessato le arterie stradali maggiormente trafficate della provincia con posti di controllo per verificare il flusso di autovetture in entrata e in uscita nei comuni di Varese, Gavirate, Gallarate e Saronno e, soprattutto, le stazioni ferroviarie, con l’obiettivo di prevenire situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono stati effettuati controlli anche in ordine alla verifica della regolarità dei titoli di soggiorno in possesso dei cittadini extracomunitari. Complessivamente sono stati controllati 62 veicoli e sono stati identificati 305 soggetti. Tra questi, 41 sono risultati gravati da precedenti di polizia. Sono state elevate 7 sanzioni al codice della strada ed è stato disposto il fermo amministrativo di un furgone per 30 giorni perché era utilizzato per l’attività lavorativa da parte di un soggetto non in regola sul territorio nazionale e, quindi, privo di regolare contratto di lavoro.

I controlli hanno riguardato anche gli esercizi pubblici: 8 quelli attenzionati. Per un bar in viale Belforte a Varese, il Questore ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni perché frequentato da soggetti pregiudicati e, nel corso di un controllo da parte della Volante, un avventore è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. I proprietari di altri due locali, un bar e una sala scommesse, situati rispettivamente a Varese e Sesto Calende, sono stati denunciati per omessa manutenzione periodica dei presidi antincendio. Cinque stranieri extracomunitari, tutti gravati da precedenti penali, sono stati espulsi e accompagnati ai centri per i rimpatri di Potenza, Milano, Trapani e Bari, dopo che dai controlli è risultato che fossero irregolari sul territorio nazionale. I pattugliamenti proseguiranno nelle prossime settimane in vista delle festività natalizie, con gli agenti in prima linea per garantire sicurezza e tranquillità.