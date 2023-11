Cinque alberi di Natale. Sulle strade una scia di luci

Si chiama “Una scia di luci“ il programma delle iniziative studiato da Comune e commercianti che condurranno sino al Natale del 2023: è studiato per avere un carattere "diffuso" sul territorio, coprendo varie zone della città, ma è evidente che, fors’anche per questo motivo, manca l’evento di richiamo, non c’è l’iniziativa – come fu, ad esempio, il "Calendario dell’avvento" allestito sui palazzi in centro città – capace di portare a Legnano un pubblico differente da quello abituale.

Il programma realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto del Commercio e il contributo di diverse realtà locali è stata presentato ieri dall’assessore Guido Bragato e, per Confcommercio, da Paolo Ferrè: la luce è dunque la cifra del Natale 2023, a cominciare dall’elemento simbolo della festa, l’albero non più naturale, ma cono luminoso: "Il programma per le festività di Natale e fine anno ha in calendario eventi e animazioni, dedicati prevalentemente ai più piccoli – hanno spiegato Bragato e Ferrè -. A caratterizzare l’addobbo della città, insieme con le luminarie predisposte dai commercianti sui principali assi viari, saranno cinque alberi: in piazza San Magno, il più grande, e poi nel parco della biblioteca, nella Ztl di via Venegoni, in via dei Salici vicino al Centro Pertini e in via Girardi nei pressi della casetta dell’acqua, questi ultimi dell’altezza di sette metri". Non mancheranno in piazza san Magno la giostrina Belle époque, che torna davanti alla basilica e neppure la pista di pattinaggio nel parcheggio di via Gilardelli, che aprirà l’1 dicembre e resterà -come la giostrina- sino al 28 gennaio. L’inizio delle attività di animazione è nel pomeriggio di sabato 2 dicembre. Tra gli eventi, la due giorni di Artepanettone a Palazzo Leone da Perego (9 e 10 dicembre) e sabato 9 dicembre alle 21 il concerto del coro Jubilate nella chiesa di San Giovanni; sabato 16 dicembre Tuttonatura Natale in via Luini; domenica 17 dicembre il concerto di Nataledel Corpo bandistico Legnanese alle 10.30 nella galleria Cantoni; il 21 dicembre il concerto della Scuola di Musica Niccolò Paganini alle 21 al Tirinnanzi.