Cinematografica Valentino gestirà Teatro Città di Legnano Tirinnanzi per 2 anni Cinematografica Valentino è stata scelta dall'Amministrazione comunale per gestire il Teatro Città di Legnano Tirinnanzi per i prossimi 2 anni. Verifiche formali in corso, poi la scelta sarà ufficializzata e il programma dei nuovi gestori presentato.