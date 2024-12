Ciclista ventiquattrenne travolto da una vettura: è grave

Grave incidente ieri mattina a Cassano Magnago. Erano circa le 7, quando un uomo di 24 anni che circolava in sella alla sua bicicletta è stato investito in via Albino Bonicalza, poco lontano da un distributore di benzina. A travolgere il giovane ciclista è stata un’Audi. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’automedica e due ambulanze. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese, dove è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica. Due ore più tardi un altro incidente, nel comune di Valganna. In questo caso il sinistro ha coinvolto solo un’auto: il veicolo è uscito di strada, andando a sbattere contro una pianta. Tre i feriti: una donna di 43 anni, una ragazza di 18 e un bambino di 9. Sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati all’ospedale di Varese. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

L.C.