Ciclismo in città . In arrivo la Tre Valli

In città sta per arrivare il grande ciclismo: si parte con la Cronometro Individuale nella giornata di sabato 30 settembre e la 7° edizione della Gran Fondo domenica 1 ottobre, in attesa dell’edizione numero 102 della Tre Valli Varesine martedì 3 ottobre. Attenzione alle modifiche alla viabilità: dalle 14 di domani venerdì 29 settembre alle 24 di sabato 30 settembre non sarà consentito l’accesso in largo Martiri della Libertà, nella zona dell’Ippodromo, sabato 30 settembre invece, dalle ore 13 fino alle 20 il divieto di transito interesserà le via Albani, Galileo Ferraris, Butti, Valganna, viadotto Valganna SS.712, Appiani, Galdino da Varese. Domenica il 1 ottobre sulle vie della città si correrà la settima edizione della Gran Fondo e comporterà altre modifiche per la viabilità cittadina.