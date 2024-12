"Ci avete regalato la pace". Il grazie dei bimbi ucraini al cuore di Busto Arsizio

La lettera è di una mamma ucraina. Il contenuto sono parole di gratitudine per i volontari dell’associazione Aubam, presieduta da Antonio Tosi, che da quasi trent’anni anni promuove soggiorni terapeutici per i bambini di Chernobyl. Nel mese di luglio di quest’anno 35 piccoli ucraini, dagli 8 ai 13 anni, sono stati accolti nella colonia marina di Alassio, di proprietà del Comune di Busto Arsizio. Per loro, che da oltre due anni vivono il dramma della guerra, sono stati giorni indimenticabili. Ha scritto la mamma ucraina: "Anche se per un breve periodo avete regalato ai bambini la pace , un dono che non ha prezzo".

Domani sera, l’associazione, nel corso dell’iniziativa in programma alle 20,30 nella Sala Pro Busto, il concerto del Gruppo Disincanto, presenterà il progetto di accoglienza per il prossimo anno, avviando la raccolta fondi: l’obiettivo è poter aumentare di una settimana il soggiorno alla colonia di Alassio, da due a tre settimane. Fondamentale la collaborazione con l’assessorato all’Inclusione e l’amministrazione comunale, che ha sostenuto i costi del soggiorno, mentre Aubam si è fatta carico del viaggio dei bambini da Kiev a Milano e poi da Milano ad Alassio. "Ai bambini abbiamo offerto giorni di spensieratezza, momenti di gioia che la guerra sta negando nel loro martoriato Paese – dice Tosi, infaticabile presidente dell’associazione –. Per due settimane non hanno sentito il fragore delle bombe. Come ci ha scritto la mamma hanno beneficiato non solo di un risanamento fisico ma anche psicologico, vivendo giorni di gioia e felicità. Il nostro desiderio è poter donare ad altri 35 bambini il prossimo anno giorni spensierati, liberi dalla paura, lontani dalla guerra". Tosi legge commosso le parole della mamma ucraina che nella lettera augura a tutti "ispirazione, energia, successo, salute e cielo pacifico", sottolinea il presidente di Aubam. "A noi sembra scontato, ma per gli ucraini “cielo pacifico“ vuol dire vivere serenamente: ecco proviamo insieme a regalare loro altre settimane di cielo pacifico". Domani sera alla Sala Pro Busto l’avvio della raccolta fondi, domenica una seconda iniziativa a Milano, in piazza Città di Lombardia, con il gazebo dell’associazione. "Sotto il cielo di Lombardia per regalare un cielo pacifico ai bambini ucraini", sottolinea Tosi.