Chiude di nuovo il raccordo con l'A8 a Varese: "L'assessore si dimetta"

Da lunedì sarà nuovamente chiuso il raccordo autostradale in uscita da Varese. Lo comunica l’amministrazione comunale, con un aggiornamento sul maxi intervento viabilistico di largo Flaiano. Con la prossima settimana inizierà la fase di cantiere che prevede prima le lavorazioni preparatorie e poi la posa delle grandi travi, ognuna lunga 22 metri, che sosterranno il nuovo ponte, dove sorgerà la maxi rotonda all’ingresso della città.

Per procedere a queste lavorazioni, da lunedì sarà dunque bloccato il raccordo autostradale anche in uscita dalla città: in entrata è già chiuso dal 27 dicembre, mentre in uscita era stato riaperto il 29 aprile. Ecco quindi i percorsi alternativi consigliati dal Comune. Chi da Varese deve recarsi in autostrada A8 dalla rotonda di Casbeno può scendere verso via Corridoni per poi immettersi sula sp1 del lago e quindi proseguire fino all’ingresso in autostrada da Buguggiate. Le uscite consigliate invece per chi proviene da Milano sono Varese est Gazzada per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o sp57; Varese ovestBuguggiate per raggiungere la provinciale del lago (sp1) o la sp17; per il centro la nuova uscita autostradale che si immette su viale Europa e via Gasparotto.

Lunedì 24 non sarà solo un giorno di chiusure: nella stessa data è prevista la riapertura del doppio senso di marcia su viale Borri, dopo le code delle ultime settimane a causa del blocco del tratto verso il centro. Disagi che erano stati denunciati in particolare dalla Lega, che torna a criticare la gestione dei lavori pubblici da parte della giunta Galimberti. "Sembra una triste barzelletta ma purtroppo è la realtà - dice il consigliere leghista Stefano Angei – l’amministrazione comunale chiuderà nuovamente il tratto autostradale. L’assessore Civati dovrebbe avere il pudore di scusarsi e lasciare libera quella sedia".

Lorenzo Crespi