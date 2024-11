Chiesa gremita. Ultimo saluto a Ezio Motterle

Un commosso saluto ha riunito ieri mattina la comunità, nella chiesa della Santa Croce, per salutare Ezio Motterle, storico responsabile della redazione di Varese de Il Giorno che si è spento lunedì a 68 anni. Una carriera di 40 anni che ha segnato profondamente il giornalismo locale, punto di riferimento per diverse generazioni di lettori per i racconti dei grandi fatti di cronaca, sconvolgimenti politici e storie della provincia. Nell’omelia è stato sottolineato il ruolo fondamentale che la stampa ha avuto nella sua vita, accanto all’amore per la famiglia e ad alcune passioni, come quella per le cartoline. L’ultimo ricordo è stato affidato a Roberto Pacchetti, codirettore del Tgr Rai, che ha ricordato il carattere schietto e generoso del collega e la sua capacità di dare consigli e far crescere giovani giornalisti. S.G.