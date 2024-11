Chiesa dei frati. Raccolta di fondi per la caldaia

"Un aiuto per stare al caldo": è l’appello lanciato dalla parrocchia dei Frati di Busto Arsizio che deve affrontare una spesa importante per sostituire la caldaia, ormai vecchia. L’appello via social e il tam tam tra i parrocchiani sono partiti in questi giorni, l’auspicio è che in tanti possano contribuire a sostenere i costi, mettendo mano al portafoglio, un gesto di generosità e insieme di gratitudine per l’opera di carità che da sempre i Frati del convento del Sacro Cuore svolgono in città, assicurando aiuti a chi ha bisogno e bussa alla loro porta. Questa volta sono loro ad aver bisogno di un aiuto concreto, economico e chissà che tra i tanti non si faccia vivo "il benefattore anonimo", uomo o donna non si sa, che ogni anno stacca assegni consistenti donandoli ad associazioni cittadine attive nel sociale. E fino ad oggi è riuscito a mantenere l’anonimato, continuando a fare del bene nel silenzio. Chissà dunque che non arrivi l’assegno anche ai Frati per affrontare questa spesa necessaria.

"La caldaia che garantisce il riscaldamento del convento, della chiesa e del cinema Fratello Sole – si legge nel post su fb - è vecchia e non possiede i requisiti secondo la normativa vigente. Con la consulenza dell’Ufficio Tecnico della Provincia S. Antonio dei Frati Minori e l’autorizzazione del Ministro Provinciale e il suo Consiglio si è deciso di sostituire i generatori di calore". La spesa è di 57.200 euro a cui andranno aggiunti i costi per redigere tutta la documentazione richiesta. Conclude il messaggio "In chiesa troverete una cassetta per raccogliere le offerte dedicate oppure potete aiutarci con un bonifico: IBAN: IT36 H030 6909 6061 0000 0127 267 Intestazione: Provincia S. Antonio dei Frati Minori Causale: per caldaia". R.F.