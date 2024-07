Chef Sergio Barzetti, star della tv, preso a pugni fuori dal suo ristorante

È stato preso a pugni fuori dal suo ristorante lo chef Sergio Barzetti, volto noto del piccolo schermo grazie alla sua collaborazione al programma tv ’È sempre mezzogiorno’ dove dispensa consigli di cucina alle massaie insieme ad Antonella Clerici. L’aggressione è avvenuta giovedì sera, fuori dal suo locale ’Cucina Barzetti’ in centro a Malnate, a quanto sembra lo chef è stato sorpreso da un uomo e una donna mentre stava caricando il suo furgone, non ha avuto neppure il tempo di reagire che si è trovato per terra per effetto dei colpi ricevuti al volto. "Ci sono testimoni - spiega l’avvocato Carlo Alberto Cova, legale dello chef conosciuto anche come il soprannome di “Re del risotto“ - Le due persone lo hanno prima insultato. Poi l’uomo l’ha preso a pugni".

Il legale ha annunciato che a breve verrà presentata una denuncia per l’accaduto, non verso ignoti perché i due protagonisti dell’aggressione sono ben conosciuti al ristoratore che in passato ha ricevuto anche minacce dai due. Addirittura esisterebbe anche un video dell’ultimo pestaggio, ad opera dell’aggressore che si sarebbe ripreso prima di avventarsi contro lo chef. La serata per Sergio Barzetti si è conclusa al Pronto Soccorso dove i medici hanno constato le ecchimosi ed emesso una prognosi di sette giorni.

Una brutta avventura che ha spinto lo chef ha chiudere in anticipo il suo ristorante e anticipare le vacanze, in attesa di riprendere tra qualche settimana con più tranquillità. Nell’attesa sono tanti gli attestati giunti a chef Sergio attraverso i social, dove conta migliaia di fan che hanno imparato a conoscere e apprezzare la sua cucina attraverso il piccolo schermo.