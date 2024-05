Certificazione europea per l’impianto di Borsano

Si chiama Emas ed è la certificazione ambientale europea che attesta l’impegno della società negli ambiti della riduzione dell’impatto ambientale e dell’economia circolare: a ricevere l’attestazione è Neutalia, la società di gestione del termovalorizzatore di Borsano, che, come si legge nel documento, "ha adottato un sistema di gestione ambientale allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato". Una certificazione, insomma, che serve per attestare l’impegno e la volontà di migliorare il proprio impatto sull’ambiente. Emas (Enivironmental Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario di gestione ambientale europeo che consente alle imprese di valutare, riferire e migliorare le proprie prestazioni ambientali: la certificazione prevede un sistema di controllo molto stringente, richiedendo, rispetto ad altre certificazioni analoghe, le maggiori garanzie di conformità legislativa e la comunicazione degli impegni presi dalle aziende nei confronti dell’ambiente. Allo stesso tempo, per chi ottiene la certificazione sono previsti incentivi economici statali e regionali e diverse forme di semplificazione amministrativa. "Con l’adozione del Piano Industriale e del Piano Benefit, abbiamo intrapreso una strada che si fonda sulla sostenibilità ambientale – ha commentato Michele Falcone (nella foto), presidente di Neutalia –. Tra le prime iniziative che abbiamo adottato nel ripensare il nostro impianto ci sono state quelle per monitorare e ridurre le emissioni. I piani prevedono investimenti di medio e lungo periodo che ci consentano di migliorare la sostenibilità". P.G.