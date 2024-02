Cerca di salvare materiale dal garage in fiamme. Grave quarantanovenne

È in prognosi riservata, ritenuto ancora in pericolo di vita, nella Terapia intensiva del Niguarda di Milano. L’uomo, 49enne di Gropello Cairoli, è rimasto gravemente ferito nell’incendio della sua abitazione, alla frazione Santo Spirito, nel pomeriggio di sabato. Le fiamme si sarebbero propagate, per cause apparentemente accidentali, dal garage adiacente alla casa, nella quale vive da solo. Avrebbe tentato di spegnere il fuoco, procurandosi gravi ustioni sia a mani e braccia che al volto, oltre a rimanere intossicato dal fumo. Di professione meccanico, pare che nel boxtenesse una gran quantità di materiale accumulato, che ha tentato di salvare dal rogo. È invalido, dopo aver subìto l’amputazione di una gamba per un incidente in moto già alcuni anni fa. S.Za.