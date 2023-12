Cemsa, la giunta rinuncia alle opere

Ha tenuto banco in consiglio comunale la variazione di bilancio con cui l’amministrazione ha destinato le maggior entrate del 2023 al finanziamento della scuola Rodari, evitando l’accensione di un mutuo da 2 milioni. L’opposizione ha chiesto chiarimenti sulla provenienza degli oltre 870mila euro di oneri di urbanizzazione, “cuore“ della variazione. L’assessore Domenico D’Amato ha invitato i consiglieri comunali a presentarsi la mattina dopo in Municipio: "Sono atti pubblici, se passate in ufficio li vediamo". Il colpo di scena è arrivato dalla minoranza con l’intervento del capogruppo di FdI Gianpietro Guaglianone: "C’è una delibera di Giunta: gli oneri arrivano dalla rinuncia alle opere connesse all’ex Cemsa. Non sarà realizzato il parco, piazza Statuto e lo svincolo". Il sindaco Augusto Airoldi ha confermato: "Quelle opere non saranno realizzate perché pensate in un contesto di vent’anni fa: oggi non avrebbero senso". S.G.