Castelveccana, morto nel lago: due sub scoprono il cadavere a diversi metri di profondità

Castelveccana (Varese), 3 giugno 2023 – Un cadavere riaffiora della acque del Lago Maggiore e si profila, almeno per ora, un giallo da risolvere. Ancora poche le informazioni sul ritrovamento di un cadavere nella giornata di sabato 3 giugno a diversi metri di profondità nel Verbano. A fare la scoperta due sub che si erano immersi all’altezza della località Cinque Arcate a Castelveccana (Varese), sponda lombarda del Maggiore. Durante l’immersione i due hanno notato sul fondale il corpo senza vita di una persona, la cui identità dovrà essere scoperta. Da quanto si trovasse lì, come ci sia finito: a queste e altre domande dovranno dare risposta gli inquirenti. Il recupero del corpo è stato affidato ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Luino, intervenuti con il soccorso acquatico e con l’elisoccorso.