Castellanza, cadavere sui binari. Bloccata la linea per Malpensa

Castellanza, 7 settembre 2024 – L’allarme è scattato questa mattina, verso le 8. Il cadavere di una persona – ancora non c'è certezza, ma dovrebbe trattarsi di un uomo – è stato notato sui binari, a 200 metri circa dalla stazione ferroviaria di Castellanza, all’altezza di via Morelli.

Le indagini

A dare l'allarme è stato il macchinista di un convoglio in transito che ha visto il corpo e ha bloccato la corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso del 118 e gli agenti della Polfer.

La persona trovata morta sarebbe stata investita da un altro treno che stava viaggiando sulla linea, probabilmente questa notte, in corrispondenza di una delle ultime corse. Gli agenti dovranno ora stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.

I provvedimenti

La linea per Novara e Malpensa è attualmente bloccata per consentire gli accertamenti delle forze di polizia. Trenord dalle 8.30 ha istituito un servizio di bus sostitutivi per collegare la tratta compresa tra Busto Arsizio Nord e Saronno. I treni subiranno variazioni di orario e cancellazioni.