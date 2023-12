Castellanza, apre un McDonald’s all’ex Mostra del Tessile

Col nuovo anno aprirà i battenti il nuovo McDonald’s di viale Borri inserito nell’area dell’ex Mostra del Tessile fra Castellanza e Busto Arsizio. Si tratta del secondo fast food del brand americano sul territorio castellanzese. Il fast food sarà il primo di cinque edifici commerciali che ospiteranno in tutto tre supermercati e quattro attività di ristorazione rivoluzionando l’intera area. Il Mc è stato praticamente completato e con lui anche il parcheggio e l’area del drive. Le nuove cinque costruzioni occuperanno 6200 metri quadrati di superficie coperta con tre edifici dedicati alla ristorazione. In zona verrà allestito un parco attrezzato sull’area di fronte al Parco Altomilanese. Un vero e proprio centro commerciale che completerà l’asse di viale Borri con la riqualificazione a verde e attrezzature sportive, tra cui un playground e uno skatepark, dell’area comunale da 10mila metri quadrati dietro all’ex Mostra. In zona a breve anche il potenziamento dell’assetto infrastrutturale attraverso la realizzazione di una nuova rotatoria tra la Saronnese e la via Robino e il potenziamento delle corsie di accesso della rotatoria tra la SS33 e la Saronnese.