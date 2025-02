I torrenti Rile e Tenore osservati speciali: via agli interventi anti-allagamenti

Cassano Magnago (Varese), 5 febbraio 2025 - Pronti a partire gli interventi di manutenzione straordinaria su Rile e Tenore, i torrenti che attraversano Cassano Magnago che in passato straripando hanno causato danni pesanti. In Comune si è tenuta una riunione per fare il punto della situazione prima dell’avvio delle opere alla presenza dei tecnici di Aipo, (l’agenzia regionale competente sui corsi d’acqua), del sindaco Pietro Ottaviani e e dell’assessore al Territorio Rocco Dabraio.

L’impegno economico complessivo è di 419mila euro: di questi 149mila euro sono fondi regionali. Al termine del tavolo tecnico Ottaviani e Dabraio hanno detto: “In programma ci sono interventi importanti per una città attenta alla sicurezza delle proprie risorse idrogeologiche. L’attenzione e la prevenzione, accompagnati dai finanziamenti regionali, sono i migliori strumenti a nostra disposizione per evitare allagamenti e disagi ai cittadini e per mantenere il più possibile in sicurezza la rete idrogeologica”. Hanno quindi sottolineato: “Il nostro territorio, in più occasioni, è stato interessato da fenomeni di allagamenti particolarmente rilevanti in prossimità dei torrenti Rile e Tenore. Certo, il cambiamento climatico comporta piogge intense e prolungate, allagamenti generalizzati, proprio per questo siamo tutti chiamati a prevenire fenomeni che mettono a rischio la pubblica incolumità”. A Cassano Magnago è arrivato il momento di dare il via ai lavori che in futuro eviteranno allagamenti e i danni conseguenti, situazioni purtroppo che si sono verificate in passato sul territorio comunale e che nessuno ha dimenticato. Il cantiere è già stato formalmente consegnato, le opere riguarderanno innanzitutto la collina Sant’Agnese, la Vasca G5, a monte dell’abitato, poi l’area di spagliamento e l’impianto di fitodepurazione. Fondamentale la pulitura degli alvei dei due torrenti con il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea per garantire il regolare deflusso delle acque.

Nei prossimi giorni partiranno i lavori per l’adeguamento meccanico, elettrico e di messa in sicurezza dello sgrigliatore a pettine di via Trieste, intervento interamente finanziato con fondi comunali (200 mila euro). In particolare tra le opere è prevista l’installazione di un sistema di allarme Gsm per i livelli dell’acqua. Interventi, a cui si affianca l’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato per la Protezione Civile, che confermano l’impegno dell’amministrazione nella prevenzione e la riqualificazione delle infrastrutture idrauliche del territorio.