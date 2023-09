Picchia la madre e pretende che venda la casa per dargli i soldi: 35enne arrestato per maltrattamenti

Busto Arsizio (Varese) – Da due anni aveva reso la vita della madre impossibile: minacce e botte per estorcerle i soldi. Non solo: pretendeva che la donna vendesse la loro casa e gli consegnasse 70mila euro. Per tutti questi motivi nei giorni scorsi un 35enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cassano Magnago con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Secondo quanto ricostruito dall'accusa, da due anni l'uomo minacciava e picchiava la madre 56enne al fine di estorcerle del denaro. Alle indagini hanno preso parte anche i militari della stazione e del nucleo operativo radiomobile di Busto Arsizio. Stando agli inquirenti minacciava e picchiava la madre per costringerla a vendere l'abitazione in cui i due vivono per consegnarle 70mila euro. Non è escluso che l'uomo volesse il denaro a causa della sua tossicodipendenza.