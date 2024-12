Cassano Magnago, s’incendia il tetto di una casa di corte alle 3 di notte: tre persone portate in ospedale

Cassano Magnago (Varese), 9 dicembre 2024 – Ancora un incendio di un tetto, causato molto probabilmente da un canna fumaria, si è verificato questa notte intorno alle tre e mezza in un edificio di corte di due piani di via San Benardo 16 a Cassano Magnago. L’allerta arrivata al comando dei vigili del fuoco ha fatto subito accorrere sul posto diversi mezzi fra autopompe e autoscale dalle vicine Busto Arsizio, Somma Lombardo e Varese.

Diversi mezzi sono intervenuti sul posto per estinguere l'incendio

Distrutti dall’incendio almeno cento metri quadri di tetto. Due gli appartamenti dichiarati inagibili: uno a causa del coinvolgimento dell’impianto elettrico e per delle infiltrazioni d’acqua. Un secondo, collocato al primo piano, limitatamente ad alcuni locali. Si è reso necessario l’intervento delle ambulanze per i soccorsi a due persone adulte e a un minore. Le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste sul posto fino alle prime ore del mattino. Con l’accensione di stufe e caminetti si moltiplicano in queste settimane i casi d’incendi di tetti. Sempre pochi giorni fa, si era verificato un altro incendio in una villetta. Sabato, i vigili del fuoco erano intervenuti in via Amendola a Gavirate per l'incendio di un tetto. Sul posto, anche in questo caso, diverse squadre con autopompa, autobotte e autoscala.