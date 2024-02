Cassa integrazione. Autorizzate più ore nel quarto trimestre

L’indagine congiunturale di Confindustria Varese fa il punto anche sul mercato del lavoro. Nel quarto trimestre 2023 a livello provinciale l’Inps rileva che nel comparto industriale sono state autorizzate 2.507.969 ore di cassa integrazione guadagni ordinaria, dato stabile rispetto alle ore autorizzate nel quarto trimestre 2022 (+0,8%), ma in aumento rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2023 (+57,8%), tuttavia collocandosi in linea con i trimestri precedenti. Complessivamente, considerando cioè la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e quella in deroga, con un peso ormai prevalente della sola componente ordinaria, nel quarto trimestre del 2023 sono state autorizzate 2.591.884 ore di cassa integrazione guadagni nel comparto industriale, in riduzione rispetto alle ore autorizzate nel quarto trimestre 2022 (-2,4%) e in aumento rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2023 (+54,3%). Guardando all’intero periodo gennaio-dicembre 2023 sono state autorizzate complessivamente 9.857.111 ore di cassa integrazione guadagni nel comparto industriale, in diminuzione rispetto all’anno precedente (-6%).

L.C.