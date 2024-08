Casbeno, 25enne urtata dal treno vicino alla stazione: ricoverata in gravi condizioni

Casbeno (Varese), 25 agosto 2024 – Incidente alla stazione di Casbeno, a Varese: una giovane di 25 anni è stata urtata da un treno poco distante dalla stazione. Al momento non sono ancora chiare le cause e la dinamica dell'accaduto: da capire se si sia trattato di un fatto accidentale o di un gesto volontario.

Dopo l’incidente è stato immediato l’arrivo dei soccorsi: ambulanza, automedica, vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia Ferroviaria. La 25enne è stata subito trasportata al pronto soccorso in codice rosso, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso hanno creato disagi alla circolazione ferroviaria. Trenord ha comunicato che “la circolazione è attualmente sospesa tra le stazioni Varese Nord e Barasso-Comerio”. I treni coinvolti sono tre: Milano Cadorna 11:39 - Laveno Mombello Lago 13:23; Laveno Mombello Lago 12:38 - Milano Cadorna 14:22 e Laveno Mombello Lago 13:38 - Milano Cadorna 15:22 cancellato.