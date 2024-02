Casalmaggiore sbanca la Work Arena. Delusione Busto

La Trasportipesanti Casalmaggiore sbanca la E-Work Arena, sorpassa le rivali in classifica e compie un passo importante verso la salvezza. Male invece Busto Arsizio che non si schioda da quota 18, ma che mantiene sempre 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, grazie al ko interno di Cuneo contro il fanalino di coda Chieri. Certo è che la Uyba vista nelle ultime apparizioni appare una squadra involuta. Casalmaggiore è partita fortissimo nel primo set, con Smarzek e Lee a dominare la scena e a mettere la palla a terra per il 10-5. La Uyba si è letteralmente sciolta, le rosa casalasche sono salite sul 18-8 e hanno vinto il parziale sul 25-19. Nel secondo set, Busto ha cambiato decisamente marcia, finalmente si è vista in campo l’americana (finora ufo) Skylar Fields (foto). Il set è rimasto in equilibrio fino a quota 17, poi Piva e Bracchi portano avanti di 2 la Uyba che ha chiuso con Carletti sul 25-21. Nel terzo parziale le due squadre sono andate a braccetto o quasi per trequarti, poi nel finale Lee è stata devastante, Casalmaggiore è salita sul 23-18 e ha concluso sul 25-20. Ottima partenza della squadra di casa nel quarto set (7-3 con Piva) ma Casalmaggiore non si è scomposta e pian piano ha recuperato il gap (12-12) prima di mettere la freccia (16-13 con Smarzek) e chiudere il match sul 25-22. Fulvio D’Eri