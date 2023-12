Casa di Marta offre accoglienza durante l’inverno

Per il terzo anno Casa di Marta ospiterà un servizio di accoglienza notturno durante i mesi invernali. Cambia però la location con una doppia soluzione che vede un salotto al piano terra per l’accoglienza e poi due camere, una da 4 e una da 5 posti, al piano superiore. A gestire il servizio saranno le cooperative Intrecci e Dandelion. L’attività del servizio emergenza freddo è partita il primo dicembre con 9 posti letto (uno in più del 2022): "C’è già una lista d’attesa perchè le richieste sono maggiori alle disponibilità". L’accesso al servizio avviene sia attraverso i servizi sociali del comune di Saronno sia con lo sportello di front office: "Ad oggi sono entrate 5 persone e altre entreranno nei prossimi giorni – ha continuato l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani – le richieste sono già più dei posti. Abbiamo previsto la possibilità di un tour over. Anche perchè qualcuno risolve i propri problemi e quindi libera il posto". Sempre Pagani ha spiegato come la gestione della lista d’attesa segua diversi criteri: "Essendo un servizio del comune di Saronno si privilegiano i saronnesi ma non chiudiamo la porta a nessuno e diamo aiuto e sostegno a tutti. C’è però la necessità, a fronte del numero limitato di posti, di privilegiare chi ha età avanzata e uno stato di salute più compromesso". "L’anno scorso il progetto è stato finanziato con fondi ministeriali – ha detto il sindaco rispondendo ad una domanda durante la presentazione del servizio – che evidentemente il governo non ha voluto destinare quest’anno". L’investimento di 26 mila euro per l’emergenza freddo e di altri 6 mila per lo sportello è dunque tutto comunale. S.G.