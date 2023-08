"Casa del parroco di Saronno da sistemare: Come faremo?"

Sono iniziati lunedì i lavori di messa in sicurezza, almeno provvisoria, degli stabili del complesso della Prepositurale la chiesa fulcro della comunità pastorale Crocifisso risortodi piazza Libertà. Il prevosto, don Claudio Galimberti, l’aveva spiegato facendo il punto a inizio agosto: l’ondata di maltempo che ha sferzato Saronno a fine luglio ha avuto pesanti conseguenze anche per gli edifici di culto cittadini. Praticamente tutte le chiese si sono trovate a fare i conti con danni come tegole rotte e infiltrazioni.

Negli ultimi giorni, in particolare, con l’aiuto di un’apposita piattaforma sono stati stesi e fissati dei maxi teli sul tetto della casa parrocchiale: "Per ora provvediamo a metterla in sicurezza con un intervento tampone – spiega il prevosto – poi vedremo". Ma c’è il nodo dei costi da affrontare. "Le parrocchie non sono ricche. Come faremo? Certo speriamo nella Provvidenza, ma confidiamo anche che chi non ha avuto danni ci aiuti". S.G.