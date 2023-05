Carenza medici di base, due dottoresse in arrivo a Castellanza

Due nuove dottoresse di medicina generale, operative a fine ottobre, per dispensare cure ai circa 3.400 cittadini costretti a recarsi all’ambulatorio temporaneo di via Roma. La buona novella è stata comunicata ieri mattina dalla sindaca Mirella Cerini, dalla sua vice Cristina Borroni, dal direttore sociosanitario Asst Valle Olona Marino Dell’Acqua e dal direttore del distretto di Busto Arsizio e Castellanza Antonella Scampini. Sarà l’Azienda sociosanitaria territoriale Valle Olona a inviare nei prossimi mesi, a tutti i cittadini al momento sprovvisti di medico di famiglia, una comunicazione in cui sarà indicato il nominativo del professionista assegnato, gli orari di ricevimento, la data precisa della presa in carico. I castellanzesi non dovranno fare alcuna pratica né recarsi a sportelli.

Attualmente e fino all’assegnazione del medico, in caso di bisogno devono continuare a fare riferimento all’ambulatorio temporaneo di via Roma. "Da quando si è iniziata a prospettare la situazione di disagio dopo il pensionamento di diversi medici – ha detto il sindaco Cerini – abbiamo avviato continue interlocuzioni con i vertici di Asst Valle Olona e i funzionari di Ats. Ringrazio il dottor Dell’Acqua per la disponibilità all’ascolto e per la messa in campo di interventi concreti, che hanno permesso di poter finalmente sciogliere la complessa situazione della mancanza dei medici di base. Una situazione che, come amministrazione, è stata portata in tutti i tavoli istituzionali per dare voce al disagio dei cittadini e richiamare attenzione e collaborazione da parte degli enti competenti".

Oltre al Comune di Castellanza, anche altre amministrazioni si organizzano, di concerto con Ats Milano, per mettere in campo soluzioni provvisorie per chi non ha un medico di medicina generale. Lunedì a Nerviano è stato attivato un ambulatorio medico temporaneo (Amt), per gli assistiti di due professionisti che hanno cessato il servizio. Garantisce la prescrizione di farmaci, visite specialistiche, esami, ma sono escluse le prestazioni infermieristiche, i certificati per attività sportiva, rientro scolastico o altri a pagamento, punti di sutura e piccole medicazioni. Ambulatori analoghi a Motta Visconti e al vecchio Ospedale a Legnano.